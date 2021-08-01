Перечислены возможные провокации перед выборами

Политический обозреватель, член РАПК Александр Асафов в разговоре с NEWS.ru назвал методы, с помощью которых могут пытаться повлиять на результаты выборов в Госдуму. Кроме того, он прокомментировал слова главы СВР Сергея Нарышкина о том, что на осенних выборах будут провокации.

По его мнению, в российские выборы попытаются вмешаться и внешние силы, и несистемная оппозиция. С её стороны это будут привычные методы: кто-то будет призывать бойкотировать выборы, кто-то — голосовать за кого угодно, кроме кандидатов от «Единой России». Будут заявлять о фальсификациях и нелегитимности.

Можно посмотреть на опыт прошлогодних выборов в Белоруссии, там тоже много чего применялось. Ну, я думаю, мы увидим это и в наших широтах. Например, призывы особым образом складывать бюллетень, — сказал Асафов.

Самым эффективным инструментом против провокаций и нарушений политолог считает широкое общественное наблюдение — особенно если в нём участвуют представители разных политических сил. По поводу того, что трансляции с выборов не будут доступны гражданам онлайн, Асафов заявил, что любой может стать наблюдателем в специальном центре. Он считает, что нарушений в этом нет, а критикующие даже не собираются сами как-то участвовать.

Я думаю, мы ещё услышим нестройный хор голосов, который подвергнет критике новый порядок аккредитации журналистов на участках. Его на прошлой неделе выпустила ЦИК. И там нет ничего такого, но я думаю, что граждане большие журналисты обязательно этим возмутятся, — предположил Асафов.

Специалист также высказался об «Умном голосовании», которое предполагает избирательную борьбу против «Единой России». Асафов считает, что создатели проекта вмешиваются в свободное волеизъявление граждан. Они предлагают голосовать «за всякий сброд», чтобы дестабилизировать государственную систему. Мотивы же их становятся понятны, если вспомнить, что эти же люди призывают вводить санкции против России.

«Умное голосование» — инструмент для попыток вмешательства в выборы. Насколько сработает? Ну, я считаю, что это переоценено. Есть те, кто верует, что при помощи этого инструмента удастся сломать спину системе российской власти и наступит прекрасная Россия будущего. Я считаю иначе, — высказал своё мнение политолог.

Асафов уверен, что оппозиция не пытается найти компромисс, её цель — расшатывать общество, собирать людей на митинги. В связи с этим он напомнил о методе борьбы с террористами: никаких переговоров.

Поскольку это люди, которые хотят нанести ущерб стране и обществу, они являются террористами. Я считаю, что переговоры с ними вести бессмысленно, — заключил Асафов.

Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что на предстоящих выборах в Госдуму в сентябре готовятся провокации.