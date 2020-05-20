Общество

Политолог: парад Победы в день народного голосования может повысить явку

13:00, 20 мая 2020 1 347
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Администрация президента РФ обсуждает вариант с проведением парада Победы и голосования по поправкам в Конституцию в один день — 24 июня. Политолог Евгений Минченко посчитал, что такое решение может быть направлено на повышение явки избирателей.

В беседе с НСН специалист отметил, что процедура голосования по поправкам в целом более либеральна, чем на традиционных выборах. Минченко напомнил, что власти обсуждали вариант дистанционного сбора голосов, чтобы решить вопрос с явкой.

А объединение парада и голосования по поправкам, это такая патриотическая мобилизация, и я думаю, что прибавку к результату за поправки в Конституцию она даст, — резюмировал политолог.

Как писал NEWS.ru, российские власти могут выбрать 24 июня для проведения голосования и парада из-за символизма этой даты. В 1945 году 24 июня прошёл Парад Победы на Красной площади в Москве. Впрочем, окончательное решение по этому вопросу ещё не принято и будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

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