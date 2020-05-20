Политолог: парад Победы в день народного голосования может повысить явку

Администрация президента РФ обсуждает вариант с проведением парада Победы и голосования по поправкам в Конституцию в один день — 24 июня. Политолог Евгений Минченко посчитал, что такое решение может быть направлено на повышение явки избирателей.
В беседе с НСН специалист
А объединение парада и голосования по поправкам, это такая патриотическая мобилизация, и я думаю, что прибавку к результату за поправки в Конституцию она даст, — резюмировал политолог.
Как писал NEWS.ru, российские власти могут выбрать 24 июня для проведения голосования и парада из-за символизма этой даты. В 1945 году 24 июня прошёл Парад Победы на Красной площади в Москве. Впрочем, окончательное решение по этому вопросу ещё не принято и будет зависеть от эпидемиологической ситуации.
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