Политолог ответил, приведет ли «мусорная война» между Кореями к эскалации Политолог Перенджиев: эскалации конфликта между Кореями сейчас ожидать не стоит

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Эскалации конфликта между Южной и Северной Кореями по итогам «мусорной войны» сейчас ожидать не стоит, заявил NEWS.ru военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. По его словам, Северная Корея хочет таким образом обратить внимание на экологические проблемы.

Возможно, Северная Корея хочет с помощью этой «мусорной войны» не только ответить Южной, но еще и обратить внимание на экологические проблемы. Сеул проводит совместные военные учения с США и Японией вблизи Северной Кореи, из-за который тоже наносится вред экологии. Приведет ли отправка шаров с мусором к эскалации конфликта? На мой взгляд, нет. Скорее всего, Сеул выкажет свою ноту протеста, но более серьезного ответа не последует, — пояснил политолог.

По его словам, другие страны не замечают или просто игнорируют многие заявления против Пхеньяна, и отправка шаров с мусором и навозом призвана привлечь внимание к этой проблеме. Также Северная Корея намерена наказать Сеул за провокации: Перенджиев подчеркнул, что имиджевое очернение вызывает недовольство в КНДР и там пытаются на него реагировать. Он отметил, что Южную Корею при этом поддерживают СМИ США, тогда как у Северной Кореи таких возможностей нет в силу закрытости и ограничений со стороны Запада.

Ранее сообщалось, что Республика Корея возобновит работу громкоговорителей на границе с КНДР в ответ на отправку шаров с мусором из народной республики, сообщила администрация южнокорейского президента Юн Сок Ёля по итогам заседания совета национальной безопасности страны. В Сеуле отметили, что возлагают всю ответственность за рост напряженности на Пхеньян.