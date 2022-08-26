Политолог ответил на предложение выдавать визы ЕС за осуждение спецоперации Политолог Мизин призвал добавить пункт о признании Крыма частью РФ в газовые контракты ЕС

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Немецкий дипломат Вольфганг Ишингер в статье для газеты Handelsblatt предложил властям Евросоюза выдавать гражданам России визы только в обмен на осуждение спецоперации на Украине. Политолог МГИМО Виктор Мизин в беседе с «ПолитРоссией» предложил в качестве ответных мер добавить пункт о признании Крыма частью России в газовые контракты для европейских компаний.

Мы видим, что практически все население РФ объявляется вражеским. Это не то что неумная, это туповатая политика. Это тупиковый путь, и это очень печально, — считает эксперт.

По словам Мизина, на Западе должны понимать, что за введением ограничений против России последует зеркальный ответ. Если инициатива немецкого политика будет реализована, Россия вполне может ответить тем, что добавит во все контракты на поставки российского газа в страны Европы пункт о признании Крыма частью РФ.

Ранее экс-глава Мюнхенской конференции по безопасности, немецкий дипломат Вольфганг Ишингер в беседе с изданием Handelsblatt предложил властям Евросоюза выдавать россиянам визы в обмен на осуждение спецоперации. Он считает, что такие меры вызовут гнев россиян в адрес своего правительства.

24 августа президент Латвии Эгилс Левитс призвал разобраться с русскоязычными жителями республики, не поддерживающими антироссийский курс Риги, и изолировать их от общества. По словам главы республики, конфликт на Украине сделал Латвию «более чувствительной» к присутствию россиян в стране. Он отметил, что несмотря на это, в стране наблюдаются положительные изменения. По его словам, большая часть общества стала лучше осознавать ценность свободы.