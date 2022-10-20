Политолог: отсрочка от срочной службы для студентов ослабляет армию Политолог Перенджиев: отсрочка от срочной службы для обучения в вузах ослабляет армию

Фото: Aleksander Polyakov/Global Look Pressok Pressl/Global Look Press

Российскую армию ослабляет возможность отсрочки от срочной службы на время обучения в вузах, считает военный политолог Александр Перенджиев. В беседе с «360» он уточнил, что молодые мужчины часто поступают «хоть куда-нибудь», чтобы не попасть в армию. По его словам, действие такой отсрочки существенно бы сократило конкурс на учебные места среди юношей.

Как преподаватель я вижу, что у студенток четче виден осознанный подход к выбору направления обучения. В то время как у юношей часто есть принцип «поступить бы хоть куда-нибудь», — пояснил эксперт.

Также он поддержал инициативу увеличения срока срочной службы в России до двух лет заявив, что это позволит создать в стране резерв из по-настоящему подготовленных бойцов. Он добавил, что такая мера вряд ли будет введена сразу. Сначала срок службы нужно увеличить до полутора лет и только потом — до двух, считает Перенджиев.

Заместитель руководителя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров ранее предложил членам Совфеда подумать о возвращении к двухлетней службе в армии России. По словам российского сенатора, данное нововведение поможет нарастить численность Вооруженных сил России и подготовить профессиональных бойцов.