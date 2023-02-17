Политолог оценила идею взыскать ущерб от взрыва «Северных потоков» с Запада Политолог Елисеева посчитала возможным взыскать ущерб от подрыва «Северных потоков» с Запада

Фото: Danish Defense Ministry/XinHua/Global Look Press

Взыскать ущерб от взрыва на «Северных потоках» за счет находящихся в России активов иностранных компаний возможно и допустимо, ведь «кто-то должен заплатить», заявила в беседе с журналом «Компания» политолог Наталия Елисеева, комментируя предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина. По ее мнению, отношения Москвы и Запада давно вышли за пределы правового поля. Эксперт считает, что некоторые совершаемые в отношении России действия нельзя считать законными.

Мы давным-давно перестали жить в правовом поле. Все то, что делает Запад в отношении России, не относится ни к закону, ни к праву <...> Инициатива неплохая, кто-то ведь должен за это заплатить, — заявила Елисеева.

Адвокат Вячеслав Леонтьев уточнил, что фрагменты «Северных потоков» находятся в зоне ответственности разных стран эксплуатантов и взыскать ущерб с юридической точки зрения возможно только с них. Он подчеркнул, что не все иностранные компании, активы которых находятся в России, имеют отношение к трубопроводам и их подрыву.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее призвал подсчитать ущерб от взрывов на «Северных потоках». В ходе пленарного заседания он отметил, что потери, которые понесли «Газпром» и окружающая среда в результате диверсий, возможно взыскать с виновных.