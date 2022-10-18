Политолог оценил последствия для России от продажи Аляски через 50 лет Политолог Самойленко: последствия от продажи Аляски через 50 лет будут сильнее

Фото: Dennis Fast/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Последствия для России от продажи Аляски через 50 лет только увеличатся, заявил кандидат политических наук, доцент Школы искусств и гуманитарных наук ДВФУ Петр Самойленко. В беседе с РИА Новости он рассказал, что российские земли в Северной Америке давали стране определенные геополитические преимущества, однако сейчас они упущены. Кроме этого, владение Аляской помогло бы России лучше осваивать территории Арктики.

Мы этим шагом потеряли определенные геополитические преимущества, которые были связаны именно с нахождением этого участка у России. Это Северная Америка, Берингов пролив, северная часть Тихого океана, где особо богатая 200-мильная экономическая зона. Аляска в составе России давала бы возможность полностью контролировать Берингов пролив — Северный морской путь, влияющий на освоение Арктики. И через 50-100 лет эти потери станут возрастать, станут еще более очевидны, — утверждает Самойленко.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день около 20 стран мира разрабатывают проекты в Арктике, в том числе и те, которые не имеют прямого выхода к региону. Политолог отмечает, что Арктика является одним из самых перспективных направлений сегодняшнего дня, и потеря Аляски 155 лет назад — это отчасти и потеря арктических земель.

Если, к примеру, 30 лет назад основными «игроками» там были Россия, США, Норвегия, Финляндия плюс Исландия и Великобритания, то сейчас более 20 стран претендуют на статус арктических держав. В том числе и те, кто не имеет непосредственно границы, кто географически не выходит к Арктике, но все равно намерен присутствовать в этой зоне, — утверждает он.

Ранее председатель партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович заявил, что передача Аляски США была геополитической ошибкой. Он призвал начать работу по возвращению территории в состав России. По словам Малинковича, сделка, которую совершили 155 лет назад, «явно была непрозрачной». Она совершалась, считает председатель партии, «под сильным политическим давлением и с участием агентов влияния в царской администрации». Малинкович также указал на то, что в партии предлагают признать сделку ничтожной. Такое решение сначала должен принять российский суд, а позже «надо пытаться убедить в этом международные судебные инстанции».