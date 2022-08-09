Политолог раскритиковал инициативу финнов ограничить транзитный туризм Политолог Наумов: властей Финляндии не должно волновать, куда летят русские туристы

Фото: Markus Mainka/imagebroker.com/Global Look Press

Политолог Сергей Наумов раскритиковал инициативу властей Финляндии по ограничению транзитного туризма из России в Европу. По его словам, их не должно волновать, куда летят русские туристы, которые заплатили им за визу. Он добавил, что нужно закрыть сухопутную границу с Финляндией, чтобы поставить их на место, пишет Live 24.

Не их собачье дело, куда летят люди, заплатившие им за финскую визу. Туристы в любом случае тратят деньги в их магазинах и аэропортах. Ни в одной нормальной стране нет такого понятия «обкатать визу». Нужно закрыть сухопутную границу с Финляндией. И от их гонора очень быстро не останется и следа, — заявил эксперт.

Наумов обвинил финских чиновников, которые выступают с подобными предложениями, в наличии биполярного расстройства. По его словам, они не могут определиться, открывать границу с Россией под давлением бизнесменов или лишить россиян виз, ограничив транзитный туризм.

Политолог добавил, что если россияне перестанут тратить деньги в Финляндии, то в стране начнется рост социального напряжения среди населения. Из-за этого местным политикам придется покинуть свои посты, убежден специалист.

Глава консульской службы МИД Финляндии Юсси Таннер ранее заявил, что Финляндия намерена ввести ограничения на транзитный туризм из России в Европу по выданным им шенгенским визам. Он отметил, что подобный способ путешествий в обход санкций стал очень популярным среди россиян. По его словам, в министерстве примут решение об ужесточении процесса выдачи виз после того, как этот вопрос будет обсужден в правительстве страны.