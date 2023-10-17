Политолог оценил интерес к деятельности Чубайса в России Политолог Минченко: уголовное дело в отношении Чубайса не изменит его судьбу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анатолий Чубайс

Если в России будет возбуждено уголовное дело в отношении экс-главы «Роснано» Анатолия Чубайса, то на его судьбу это не повлияет, завил NEWS.ru политолог Евгений Минченко. Таким образом он прокомментировал призывы начать проверку работы Чубайса в «Роснано» и РАО «ЕЭС России».

Я не считаю, что на Чубайса началась какая-то охота. Вопрос о проверке «Роснано» возникал регулярно. В «Роснано» проблемная ситуация, говорили об этом и раньше, но раньше Чубайс входил в число «неприкасаемых». Теперь он не входит в это число, но он, как я понимаю, по этому поводу не сильно переживает. Я думаю, что какие-то действия могут быть предприняты, но какова будет перспектива? — сказал Минченко.

По его словам, поведение Чубайса привело к тому, что у него не осталось высоких покровителей. Особенно после того, как президент России Владимир Путин высказался о бегстве и смене имени Чубайса.

Чубайс находится в Израиле, и если даже на него заведут уголовное дело, то его не выдадут. На мой взгляд, если что-то и произойдет, то большого влияния на судьбу Анатолия Борисовича это не окажет, — резюмировал Минченко.

Ранее руководство «Роснано» заподозрили в преднамеренных убытках. Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Абдулхаким Гаджиев заявил, что компания допустила ошибки, которые привели к огромному ущербу. Самого Чубайса с супругой Авдотьей Смирновой недавно заметили во время раздачи гуманитарной помощи пострадавшим при атаке ХАМАС жителям Израиля.