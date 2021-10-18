Политолог объяснил, зачем России нужны мигранты

Мигранты необходимы для экономического роста страны и повышения уровня жизни. Они предоставляют доступную рабочую силу, рассказал политолог Дмитрий Орешкин изданию Sobesednik.ru.

Разговоры о том, что надо создавать рабочие места для местного населения, очень популярны, особенно среди коммунистов. Но местное население не заставишь жить в коммуналке, не заставишь работать водителем по 18 часов. Работа сволочная и не очень хорошо оплачиваемая. Тем, кто призывает выслать из России мигрантов, предлагаю задать вопрос — а вы готовы к резкому повышению цен в сфере услуг? И к сокращению количества этих самых услуг? — спросил Орешкин.

Он добавил, что нужно не запрещать въезд мигрантов, а адаптировать их к новым условиям. Они не должны переделывать новую для себя социальную среду, дающую им более высокий уровень жизни.

Хорошо бы не потворствовать здесь их привычкам и шариатским нормам, а научить (или заставить) принять правила того монастыря, куда они приехали. Сами таджики — нормальные люди, просто они воспитаны в такой среде, которая дает им определённые стандарты поведения. И проблема в том, чтобы этих людей адаптировать, — сказал политолог.

Ранее Россия объявила о «миграционной амнистии» в отношении более 150 тысяч граждан Узбекистана, которым ранее был запрещён въезд в страну. Как выяснил NEWS.ru, такие «амнистии» проводятся регулярно и пока не вели к резкому росту трудовой миграции.