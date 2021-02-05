Политолог объяснил успех «Спутника V» на международной арене

https://static.news.ru/photo/86086d62-67b1-11eb-a216-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Политолог, президент Фонда стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов объяснил успех российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на международной арене. По словам специалиста, препарат имеет ряд преимуществ перед «конкурентами».

По словам Абзалова, Москва сделала весьма умный ход, не концентрируя производство вакцины только в одном месте. Он отметил, что сейчас производства имеются в Китае, Индии, Бразилии и Аргентине. Кроме того, Россия пытается «закрепиться» и в странах Евросоюза. Так, в Венгрии уже начали активно использовать «Спутник V» для вакцинации населения страны.

Что же касается эффективности российского препарата, то он вместе с американскими Pfizer и Moderna имеет +90%, это «золотой стандарт» любой вакцины. Напомним, что точная эффективность препарата составляет 91,6%.

Эффективность же AstraZeneca составляет лишь 60% с одной дозы. Такую вакцину невыгодно покупать, с каждого пациента государство будет терять 30%, — добавил политолог.

Кроме того, иммунитета от российской вакцины хватает на год-полтора. Это значит, что зарубежным партнёрам не придётся закупать дополнительные дозы препарата каждые полгода.

Несомненно, страны ориентируется и на цены вакцин. Так, «Спутник V» стоит 10 долларов за дозу, стоимость же Pfizer и Moderna выше, — уточнил Абазлов.

Также российская вакцина не требует специальных условий для транспортировки. Если зарубежные препараты могут храниться только при температуре в −70 градусов и требуют закупки дорогостоящего оборудования, то «Спутник V» можно перевозить в обычной морозилке, так как он тоже хранится при минусовой температуре.

И последний момент, который работает пока только для некоторых государств. Если на остальные вакцины у населения может возникнуть аллергия, то у них есть альтернативный путь решения проблемы с пандемией коронавирусной инфекции, передаёт «Радио 1».

Ранее NEWS.ru писал, что представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выразил надежду на регистрацию вакцины российского производства «Спутник V» для применения его на территории ЕС. Об этом он заявил по итогам пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.