Политолог объяснил уникальность Кубы для российских туристов Политолог Лидовской: Куба интересна для российских туристов большим числом советских авто

Фото: shutterstock

Куба может быть особенно интересна российским туристам в том числе благодаря колориту автомобилей на дорогах республики, поделился в разговоре с NEWS.ru гендиректор Латиноамериканского центра имени Уго Чавеса Егор Лидовской. Он отметил, что в стране из-за экономической блокады со стороны США граждане не покупают новые авто, а ремонтируют старые, в связи с чем на дорогах можно увидеть транспорт первой половины ХХ века.

Куба — колоссальный заповедник автопарка, особенно много моделей первой половины XX века. Много десятилетий страна находится под экономической блокадой со стороны США, поэтому люди чаще всего машины не покупают новые, а ремонтируют, реставрируют старые. На Кубе много раритетных американских и советских машин, завезенных, купленных еще до революции на Кубе, — говорит политолог.

Также на Кубе сохранилась старая колониальная архитектура, пусть и не везде отреставрированная, отметил Лидовской. Это, по его словам, позволяет прикоснуться к «первозданной истории». Среди других достопримечательностей он отметил горы Сьерра-Маэстро и пляжи в Варадеро. Отдельной программой можно посетить места пути Че Гевары.

Политолог заявил, что важно поддержать кубинскую экономику, находящуюся в состоянии блокады.

Ранее вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян предполагал, что Куба может стать не менее популярным направлением для отдыха россиян, чем Турция. Это связано как с повышением цены отдыха в Турции, так и с ростом числа прямых рейсов в страну.