Политолог объяснил, сможет ли Поклонская вернуться в политику Политолог Бовт: Поклонская может быть востребована в будущем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Наталья Поклонская

Советник генпрокурора России Наталья Поклонская не вернется в политику, пишет в своем Telegram-канале политолог Георгий Бовт. По его словам, после первого за долгое время ее публичного появления пошли предположения о том, что она может снова начать играть какую-то роль хотя бы на муниципальном уровне в Крыму. Однако, считает он, это появление лишь подтвердило то качество, которое «предопределило ее удаление из политики ранее».

Своим первым же появлением на публике Поклонская лишь подтвердила то свое качество, которое предопределило ее удаление из политики ранее. Она непредсказуема и вряд ли может быть полностью контролируема. Такие пока не нужны. Но могут быть востребованы в будущем. В далеком и прекрасном, как сон в летнюю ночь, — написал Бовт.

Поклонская в свой день рождения, 17 марта, записала видео с обращением к жителям Крыма, поздравив их с 10-летием Крымской весны. Она назвала осознанным выбором желание крымчан вернуть полуостров и город Севастополь в состав Российской Федерации.

До этого Поклонская назвала обман одной из причин трагедии Майдана, произошедшего в Киеве 10 лет назад. По ее словам, этот обман находился в «фатальной» стадии и оказал плачевное влияние на украинских граждан.