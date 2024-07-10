Политолог объяснил шумиху вокруг F-16, которые передадут Киеву Политолог Марков: Киев надеется, что F-16 кардинально поменяют ход СВО

Фото: Air Force Tech. Sgt. Daniel Asselta

Киев рассчитывает, что истребители F-16, которые ему обещает передать НАТО, кардинально поменяют ситуацию в зоне боевых действий, подчеркнул политолог Сергей Марков. В своем Telegram-канале он отметил, что с помощью данных военных самолетов ВСУ надеются сломать главную военную тактику российской армии.

Дело в том, что наступление армии они объясняют удачной тактикой: российская авиация буквально сносит укрепления ВСУ управляемыми бомбами: КАБ и ФАБ. А потом пехота занимает позиции. Они надеются, что F-16 своими ракетами позволят уничтожить российские самолеты в воздухе и на земле и так главная военная тактика армии России будет сломана. Поэтому так много шума вокруг F-16, — говорится в посте.

В среду, 10 июля, госсекретарь США Энтони Блинкен на одном из мероприятий в рамках саммита стран НАТО заявил, что США совместно с союзниками прямо сейчас направляют на Украину истребители F-16 в рамках военной поддержки. По его словам, украинские военные получат самолеты уже этим летом.

Ранее премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил о безвозмездной передаче Украине шести истребителей F-16. По словам политика, процесс передачи самолетов начнется в 2024 году, однако более точные сроки он не назвал.