Политолог объяснил появление заявлений о медленном наступлении ВСУ Политолог Брутер: заявлениями о медленном наступлении ВСУ усыпляют бдительность армии РФ

Фото: Mihir Melwani/Keystone Press Agency/Global Look Press

Политолог Владимир Брутер считает, что заявления Запада о медленном наступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ) являются пропагандой и призваны усыпить бдительность российской армии. Из-за ментальности россиян на Западе верят в успешность такого приема, сказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований в беседе с URA.RU.

Во-первых, они должны что-то сказать. Если они будут молчать, то будет еще хуже. В этих вопросах это очень опытные люди и никогда не молчат, когда нужно что-то сказать. Во-вторых, это в значительной степени пропаганда. В-третьих, они считают, что с учетом нашей ментальности это иногда помогает усыпить бдительность, — подчеркнул Брутер.

Политолог допускает, что Запад не станет подавать сигналов Москве о готовности идти на переговоры по урегулированию украинского конфликта. Это то, во что хочется верить, но ни в коем случае верить нельзя, уверен эксперт. Он также указал на то, что Вашингтон всегда методично и аккуратно изучает вопрос подхода к той или иной теме.

Ранее обозреватель Berliner Zeitung Франц Беки заявил, что Украина не оправдала надежд Запада, потеряв отправленную ей технику. По его словам, разочарование наступило уже через месяц после начала контрнаступления ВСУ. Беки отметил, что поддержка Украины Германией «стоила жизней и денег».