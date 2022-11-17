Политолог объяснил, почему Зеленский изменил мнение о «ракетном инциденте» Политолог Коньков: Зеленский пытается на ходу реагировать на падение ракет в Польше

Фото: president.gov

Владимир Зеленский

Украинский президент Владимир Зеленский пытается на ходу вывести себя из ситуации, в которую сам себя вогнал, заявил доцент кафедры политического анализа факультета государственного управления МГУ имени М. В. Ломоносова Александр Коньков в беседе с Lenta.ru. Так эксперт объяснил, почему Зеленский изменил свое мнение об ответственности России в ракетном инциденте на востоке Польши. Коньков полагает, что украинский политик пытается «сохранить лицо перед мировой общественностью».

Я думаю, что в первую очередь на изменившееся мнение повлияло желание как-то сохранить лицо перед мировой общественностью, — сказал он.

По мнению Конькова, также есть две причины такого поведения Зеленского. Первое — это банальная безответственность в «стремлении вперед всех высказаться», а вторая — президент «просто ничего не контролирует» в своей стране. Политолог отмечает, что вся задача Зеленского в его публичной риторике может сводиться к постоянному обвинению России.

Ранее украинский президент выразил уверенность в том, что упавшие в Польше ракеты не были украинскими. Он подчеркнул, что получил соответствующие доклады от командования ВСУ и воздушных сил, которым «не может не доверять». Позже президент США Джо Байден усомнился в словах украинского коллеги, что ракета, упавшая на территории Польши, не имеет отношения к Киеву. По словам главы Белого дома, это заявление не дает никаких доказательств.

Впоследствии Зеленский поменял свое мнение и сообщил, что теперь не уверен в этом на 100%. Он отметил, что самое важное на данный момент — это провести расследование. Глава государства добавил, что после подачи запроса Украина получила доступ к расследованию.