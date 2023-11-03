Политолог объяснил, почему США ненавидят Кубу и не снимают блокаду Политолог Лидовской: США не снимут блокаду с Кубы из-за ее отказа им подчиниться

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Ненависть США к Кубе основана на отказе Острова свободы полностью подчиниться Вашингтону, а не на победе Кубинской революции в 1959 году и установлении коммунистического строя, рассказал NEWS.ru гендиректор Латиноамериканского центра имени Уго Чавеса Егор Лидовской. По его словам, экономическую блокаду Кубы США начали организовывать до установления Гаваной дружеских отношений с Москвой.

Когда Фидель Кастро пришел к власти, он пытался наладить отношения с США, два года ездил в Нью-Йорк и пытался договориться о нормальных отношениях, основанных на взаимоуважении. Чтобы Куба стала суверенной страной, чтобы она проводила ту внешнюю политику, которую считает нужной. Вашингтон это не устроило, США устраивала только подчиненная Куба. Отсюда и ненависть, — добавил Лидовской.

Он отметил, что Куба начала налаживать отношения с СССР после введения санкций со стороны США, чтобы смягчить их влияние. По мнению политолога, отношения Гаваны и Вашингтона обострились до Карибского кризиса, зарождения «знаменитой советско-кубинской дружбы» и до установления на Острове свободы «явного коммунизма».

И чтобы избежать влияния санкций Кастро начал налаживать отношения с СССР, тогда начала зарождаться знаменитая советско-кубинская дружба. Еще не было ни дружбы с СССР, ни Карибского кризиса, ни коммунизма в такой явной форме. Было только лишь заявление: мы не готовы обеспечивать США бесплатной рабочей силой, мы не готовы, чтобы все производство на Кубе принадлежало американцам, чтобы все доходы от всех производств шли в Вашингтон, — подытожил Лидовской.

Ранее Генеральная Ассамблея ООН в очередной раз приняла резолюцию, в которой призывает США прекратить действие торгово-экономического эмбарго в отношении Кубы. Гавана с 1992 года ежегодно подает в ГА ООН резолюции, где аргументирует необходимость отменить санкции. И каждый раз подавляющее большинство голосует за принятие позиции Кубы. Однако США не снимают запретов. По информации кубинских властей, эмбарго в общей сложности нанесло государству ущерб в $159 млрд.