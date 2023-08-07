Политолог объяснил, почему нельзя отменить президентские выборы в России Политолог Марков: президентские выборы в России нельзя отменить из-за легитимации

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Отменить президентские выборы в России невозможно, так как нужна легитимация власти, пояснил политолог Сергей Марков. Комментируя НСН слова официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, эксперт подчеркнул, что чисто теоретически за действующего президента Владимира Путина действительно могут отдать 90% голосов.

Сценарий отмены выборов невозможен, поскольку нужна легитимация. Он имел ввиду, что теоретически выборы можно не проводить, потому что абсолютно всем понятен результат. «Юридически теоретически» нельзя не проводить выборы, потому что это легитимность власти, — пояснил политолог.

По словам Маркова, Песков подразумевал, что выборы выглядят как бюрократическая процедура. Он считает, что никакой конкуренции для Путина не существует. Эксперт выразил уверенность, что общество сплотилось вокруг действующего президента. Он также предположил, что многие, планировавшие голосовать за другого кандидата, не придут на выборы.

Марков объяснил популярность Путина тем, что его «ненавидят внешние враги России». Политолог считает, что люди, которые хотят каким-либо образом помочь участникам специальной военной операции, но не знают, как это сделать, пойдут по пути поддержки действующего лидера на будущих президентских выборах.

Песков ранее заявил, что журналист The New York Times Роджер Коэн неверно интерпретировал его слова про выборы 2024 года. По его словам, если Путин будет выдвигаться, то будет переизбран с огромным преимуществом, а сами выборы — теоретически — это только лишние расходы.