Политолог объяснил, о каких «случайностях» на АЭС в Европе говорил Медведев Политолог Марков объяснил слова Медведева о «случайностях» на АЭС в Европе угрозой ответных ударов

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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о том, что на европейских атомных станциях могут возникнуть «случайности» по аналогии с Запорожской АЭС. Политолог Сергей Марков в беседе с NEWS.ru предположил, что он намекнул на нанесение ракетных или авиационных ударов по АЭС в Евросоюзе. По его мнению, такие действия успокоят россиян, чего не скажешь о жителях Европы.

Думаю, что эти заявления Дмитрия Медведева западные страны поймут как угрозу ответного удара, ракетного или авиационного, по АЭС в Евросоюзе. Это будет воспринято ими <...> как угрозы ядерного терроризма. Но с другой стороны российское общественное мнение это воспримет на ура, потому что в России крайне раздражены тем, что РФ себя ограничивает в ответе, — отметил он.

При этом он рассказал, что действующие украинские власти не обладают самостоятельностью и контролируются странами Запада, которые являются такими же ответственными за обстрелы Запорожской АЭС, как и украинские военные. Марков утверждает, что на подобные атаки нужно реагировать соответствующим образом.

Совершенно очевидно, что киевский режим, при участии спецслужб всех ключевых стран НАТО, занимается политикой государственного терроризма, а Россия не отвечает в этом отношении никак. <...> И Дмитрий Медведев, в косвенной форме, утверждает, что если вы будете заниматься ядерным терроризмом, то и Россия в ответ будет заниматься ядерным терроризмом. Мы не знаем, что Медведев лично имел в виду, мы говорим, как это будет воспринято общественным мнением, — уточнил он.

Ранее Медведев заявил, что слова президента Украины Владимира Зеленского о необходимости призвать всех россиян к ответственности за военную операцию схожи с идеями Адольфа Гитлера. Он назвал Зеленского «главным украинским клоуном» и призвал обратить внимание на природу украинской власти.