Политолог объяснил необходимость военного союза с Северной Кореей Политолог Перенджиев: России нужен военный союз с КНДР для защиты Северного морского пути

Фото: МО РФ

Визит министра обороны РФ С. Шойгу в КНДР

Россия и КНДР взаимно нуждаются в военном союзе, в том числе из-за помощи Украине со стороны Японии и Южной Кореи, предположил в разговоре с NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев. По его словам, КНДР — полноценная с точки зрения вооруженных сил страна.

В КНДР считают, что и мы, и они противостоят коллективному Западу. Поэтому настало время сблизиться с Пхеньяном. Военный союз объясняется помощью Украине со стороны Японии и Южной Кореи, которые, вероятно, поставляют Киеву оружие. КНДР полноценное с точки зрения армии государство, — заявил Перенджиев.

Он не исключил, что военный союз с КНДР поможет России защитить Северный морской путь. Политолог отметил, что министр обороны России Сергей Шойгу и лидер КНДР Ким Чен Ын на прошедшей встрече могли обсуждать сотрудничество Москвы и Пхеньяна в области объединения систем ПВО и взаимодействия ВМФ обеих стран.

По его словам, КНДР — одна из немногих стран, поддержавших СВО, наряду с Сирией и частично признанной Южной Осетией.

Ранее Ким Чен Ын провел экскурсию для Шойгу по выставке военной техники в Пхеньяне. Главе российского оборонного ведомства показали новейшие беспилотники, которые внешне напоминают американские БПЛА RQ-4 Global Hawk и MQ-9 Reaper.

Визит министра обороны России Сергея Шойгу был приурочен к 70-й годовщине окончания Корейской войны.