Политолог объяснил намерение Сноудена получить гражданство РФ

https://static.news.ru/photo/e8c5067e-1d04-11eb-8b08-fa163e074e61_660.jpg Эдвард Сноуден Фото: vk.com/ejsnowden

Намерение бывшего сотрудника спецслужб США Эдварда Сноудена получить российское гражданство может означать, что он не рассчитывает на помилование при возвращении на родину. Такого мнения придерживается политолог-американист Максим Сучков.

Это можно интерпретировать как отчаяние, — сказал он телеканалу «360».

Эксперт пояснил, что действующий президент США Дональд Трамп не исключил возможности возвращения Сноудена в страну. В случае победы на президентских выборах Джо Байдена это станет невозможным. Никакого помилования точно не будет, поскольку администрация нового главы государства более чем наполовину будет состоять из тех, кто работал при Бараке Обаме.

Политолог также отметил, что российский паспорт даст Сноудену все привилегии и права гражданина РФ, ему уже не нужно будет вести столь скрытую жизнь, как сейчас. В то же время собеседник телеканала не исключил, что Сноудена всё же могут похитить или арестовать на территории третьих стран по запросу Вашингтона.

Как ранее писал NEWS.ru, о намерении подать заявление на гражданство РФ Сноуден написал в соцсетях. При этом он отметил, что не станет отказываться от американского паспорта.

Эдвард Сноуден стал беглецом-изгоем в США в 2013 году, когда раскрыл американской прессе методы работы спецслужб, предусматривающие тотальную слежку за всеми гражданами. После этого скандального разоблачения бывший сотрудник ЦРУ АНБ покинул родину, попал сначала в Гонконг, откуда намеревался бежать в Южную Америку через Москву.

Однако в Москве он узнал, что власти США аннулировали его паспорт, и запросил убежища у властей России. С тех пор ему уже несколько раз продлевали вид на жительство. В конце октября он стал бессрочным.