Политолог: формат торгпредства между Россией и Казахстаном устарел Политолог Косанов назвал формат торгпредства между Россией и Казахстаном устарелым

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Казахстан планирует закрыть торговое представительство в России, потому что формат такого ведомства уже устарел, рассказал «Радио 1» политолог Амиржан Косанов. По его словам, в условиях рыночной экономики в бюрократическом регулировании торговых отношений нет надобности. Эксперт подчеркнул, что Евразийский экономический союз (ЕАЭС) является наиболее эффективным инструментом ведения бизнеса между Москвой и Астаной из-за хорошей правовой и законодательной базы.

Во-первых, сейчас рыночная экономика. И для того, чтобы компания одной страны сотрудничала с компанией из другой страны не нужны такие вещи, как регулирование сверху, чиновничий, бюрократический аппарат. Всё отрегулировано в рамках ЕАЭС — это Евразийский экономический союз. Там есть необходимая правовая и законодательная база, есть практические нормы, которые работают и какое-то дополнительное регулирование для этого не нужно, — считает Косанов.

Политолог подчеркнул, что возможное закрытие торгпредств связано с оптимизацией государственных расходов в России и Казахстане, поэтому не нужно «из мухи делать слона». Он уверен, что упразднение морально устаревшего ведомства не повлияет на двусторонние отношения между странами.

Депутат Константин Затулин ранее заявил, что предложение Казахстана закрыть торговое представительство в России связано с желанием сохранить связи с Западом. Он считает, что Казахстан пытается «маневрировать», как он делал и до начала спецоперации. Помимо того, страна может опасаться попасть под раздачу санкций, отметил депутат.