Политолог объяснил, кому Путин адресовал слова о «недобитых карателях»

https://static.news.ru/photo/5d444452-b12e-11eb-975a-96000091f725_660.jpg Фото: Yevgeny Philippov/Russian Look/Global Look Press

Научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв в беседе с телеканалом «360» объяснил, кому президент РФ Владимир Путин адресовал слова о недобитых карателях.

Российский лидер на Параде Победы заявил о «сборище недобитых карателей» и их последователей, которые пытаются переписать историю, оправдать предателей и преступников.

Я думаю, что эти слова были направлены всем — и народам, и элитам, и армиям. Потому что сегодня самое большое различие — в позициях между людьми обычными и элитами, — подчеркнул Журавлёв.

Он добавил, что слова Путина вызовут резонанс за рубежом, но не обязательно за этим последуют позитивные шаги, поскольку многие политики на Западе стали заложниками антироссийской риторики.

Западный политик — он заложник самого себя. Нельзя много лет говорить об ужасной и страшной России, а потом сказать: вы знаете, мы ошибались, всё там не так плохо, и вообще, всё хорошо. В какой-то момент инерция ненависти продолжает работать, даже если есть желание её остановить, — пояснил политолог.

Ранее стало известно, что президент Владимир Путин в ходе своей речи на параде Победы в Москве отметил: Россия будет твёрдо защищать свои национальные интересы и безопасность народа. Глава государства также предостерёг от попыток переписать историю и «оправдать предателей и преступников», виновных в гибели сотен тысяч мирных людей.