Политолог объяснил, как США используют расширение БРИКС в своих интересах Политолог Лидовской: США будут обострять конфликты между новыми членами БРИКС

Фото: Chen Cheng/XinHua/Global Look Press

США смогут использовать расширение БРИКС в своих интересах, обостряя противоречия между новыми членами организации, заявил в беседе с NEWS.ru гендиректор Латиноамериканского центра имени Уго Чавеса Егор Лидовской. Он добавил, что Китай поддерживает увеличение количества стран-участников объединения, Индия и Бразилия — нет, а Россия занимает промежуточную позицию.

Первая опасность — в список попадает страна с двойственной позицией, где широко влияние США, они попытаются саботировать работу БРИКС. Вторая опасность — слишком много новых членов БРИКС, пусть и с антиамериканскими взглядами. Но у них могут быть конфликты с другими странами в БРИКС. И США попытаются обострить данные противоречия, особенно во время голосования по каким-то вопросам БРИКС, где одно из государств встанет в позу, пока не решится конфликт с другой страной-участницей, — подчеркнул Лидовской.

Лидеры 23 стран проявили заинтересованность во вступлении в БРИКС, сообщила в ходе брифинга, трансляция которого велась на YouTube, министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор. По ее словам, неофициальных контактов с другими странами по возможности вступления в БРИКС было установлено еще больше.

Среди стран, которые на официальном уровне проявили интерес к вступлению в БРИКС, оказались Алжир, Аргентина, Бангладеш, Бахрейн, Белоруссия, Боливия, Куба, Египет, Эфиопия, Гондурас, Индонезия, Иран, Казахстан, Кувейт, Марокко, Нигерия, Палестина, Саудовская Аравия, Сенегал, Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты, Венесуэла и Вьетнам. По мнению главы МИД Южно-Африканской Республики, подобная заинтересованность указывает на большой вес БРИКС как передовой организации, отстаивающей интересы стран Глобального Юга.

Ранее президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса пригласил на встречи в рамках саммита БРИКС глав 67 государств. По словам Пандор, 34 приглашенные страны уже дали согласие на участие во встречах, а приглашения президенту Франции Эммануэлю Макрону, который хотел присутствовать, отправлено не было.