Политолог объяснил, как Иран отомстит Израилю за гибель двух генералов Политолог Перенджиев: Иран усилит «Хезболлу» и хуситов

В ответ на гибель двух генералов после удара Израиля по Дамаску, Иран может начать усиливать «Хезболлу» и хуситов в Йемене, заявил военный политолог доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. По его словам, Тегеран сам не будет наносить удары.

Удар по Израилю со стороны Ирана вряд ли состоится, ранее Тегеран подобные удары не наносил. Я думаю, если будут удары по израильским позициям, это будет за пределами Израиля. Скорее всего, удары по территории Израиля может нанести «Хезболла». Она будет усиливаться. Иран действует аккуратно. Безусловно, Иран будет усиленно помогать хуситам для нанесения ударов по западным кораблям, продолжится политика перекрытия Красного моря для тех, кто пытается помогать Израилю и вести с ним экономическую деятельность, — заявил он.

По его мнению, Иран не пойдет на эскалацию конфликта, несмотря на полученный удар. Тегеран понимает, что против него объединится коалиция, и тогда придется вести полномасштабные боевые действия.

Ранее Корпус стражей Исламской революции (КСИР) подтвердил, что при ударе Израиля по консульству Ирана в Дамаске погибли семь военных советников. Согласно обнародованной информации, среди жертв оказались бригадный генерал Мохаммад Реза Захеди и бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими.