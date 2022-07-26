Политолог объяснил глупость «хитроумных» греков в отношениях с Россией Политолог Марков: «хитроумные» греки по глупости отдали туркам шанс заработать на обходе санкций

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Политолог Сергей Марков заявил NEWS.ru, что «в прагматическом плане» связи с Грецией для России «не очень важны», однако с Афинами у Москвы духовная связь — «из Греции мы получили православие». Эксперт подчеркнул, что чем лучше в балканской стране относятся к РФ на фоне остальных государств, тем серьезнее в Москве воспринимают сотрудничество с Грецией. Он отметил, что на фоне конфликта Запада и РФ, «хитроумные греки по глупости» отдали извечным противникам — туркам — шанс заработать на обходе антироссийских санкций.

Если прагматично, то отношения с Грецией не очень важны. Хотя есть духовная связь — из Греции мы получили православие. <...> Греки — хитроумный народ, они интегрируются в любые империи, через них можно проводить любые комбинации, в том числе обходить санкции, но по глупости они отдали шанс заработать на этом извечным противникам — туркам, — рассказал Марков.

Эксперт напомнил, что в РФ сильная греческая община, интегрированная в российскую элиту и выступающая за хорошие отношения РФ с их исторической родиной, но сама Греция «разделена на две части» в плане сотрудничества с Москвой: «правые», в силу связей с Британией, вынуждены занимать антироссийскую позицию, «левые» — наследники коммунистов — отстаивают налаживание контактов.

Будь греки немного более независимыми от Британии, они бы могли озолотиться на обходе антироссийских санкций, как это сделали турки. За год скупка россиянами недвижимости в Турции взлетела на 200%. Она могла бы увеличиться в Греции, но она сделала неправильный выбор, — подытожил Марков.

Ранее посол РФ в Греции Андрей Маслов заявил, что в настоящее время у России и Греции нет никаких двусторонних отношений. Причиной их разрушения стала политика Афин. По его словам, весь массив связей, накопленный сторонами за многие десятилетия, все контакты обнулились в считаные дни.