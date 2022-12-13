Политолог объяснил, чего россияне ждут от новогоднего обращения Путина Политолог Светов: в новогоднем обращении Путина россияне хотят услышать сроки окончания СВО

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Жители России ждут от новогоднего обращения президента страны Владимира Путина ответа на вопрос, когда ожидать окончания СВО, рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» политолог Юрий Светов. Он считает, что россияне не сомневаются в победе их страны в украинском конфликте, но волнение у них вызывают сроки его завершения. Эксперт пояснил: людям важно знать, когда они смогут приступить к восстановлению того, что было разрушено в течение конфликта.

Главное, чего ждут россияне от новогоднего обращения, — ответ на вопрос, когда завершится специальная военная операция. Что она завершится нашей победой, не вызывает сомнений у большинства граждан. Но есть и другие вопросы: когда она завершится и когда можно будет начать заниматься восстановлением всего, что было разрушено, — добавил Светов.

Политолог отметил, что россияне ждут от новогоднего обращения Путина «дозу оптимизма». Он отметил, что политик «устраивает сеанс психотерапии» во время традиционных прямых линий перед Новым годом, которых тем не менее не было в этом году.

Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее сообщил, что большой пресс-конференции президента России Владимира Путина в этом году не будет. По его словам, глава государства тем не менее будет искать способ пообщаться с представителями СМИ. Пресс-секретарь президента также не раскрыл планируемую дату послания Путина Федеральному собранию.