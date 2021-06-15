Политолог объяснил боязнь Путина вводить обязательную вакцинацию

Политолог Глеб Павловский считает, что в России обязательную вакцинацию могут ввести осенью после выборов, сообщает НСН. Он объяснил, почему российский лидер Владимир Путин не спешит это делать.
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По мнению Павловского, глава государства попал в собственную политическую ловушку.
Он выбрал достаточно своеобразную популистскую политику, которая ориентирована на поддержание национально-оптимистического настроения в массах, для которого сейчас не так много оснований, потому что люди смотрят на текущие трудности, — отметил эксперт.
Политолог считает, что власти все ещё надеются, что ближе к выборам ситуация с количеством заболевших стабилизируется. Однако в итоге им всё же придётся пойти на обязательную вакцинацию, но только в ещё худших условиях, ближе к выборам.
У меня полное ощущение, что будут тянуть в надежде, что волна спадёт, до сентября, а потом сдадутся, — рассказал Павловский.
Ранее главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала вакцинировать от коронавируса 60% работающих жителей столицы.