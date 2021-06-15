Политолог объяснил боязнь Путина вводить обязательную вакцинацию

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Политолог Глеб Павловский считает, что в России обязательную вакцинацию могут ввести осенью после выборов, сообщает НСН. Он объяснил, почему российский лидер Владимир Путин не спешит это делать.

Как рассказал эксперт изданию, сейчас президент не вводит обязательную вакцинацию, опасаясь, что она приведёт к такому же раздражению, как повышение пенсионного возраста.

По мнению Павловского, глава государства попал в собственную политическую ловушку.

Он выбрал достаточно своеобразную популистскую политику, которая ориентирована на поддержание национально-оптимистического настроения в массах, для которого сейчас не так много оснований, потому что люди смотрят на текущие трудности, — отметил эксперт.

Политолог считает, что власти все ещё надеются, что ближе к выборам ситуация с количеством заболевших стабилизируется. Однако в итоге им всё же придётся пойти на обязательную вакцинацию, но только в ещё худших условиях, ближе к выборам.

У меня полное ощущение, что будут тянуть в надежде, что волна спадёт, до сентября, а потом сдадутся, — рассказал Павловский.

Ранее главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала вакцинировать от коронавируса 60% работающих жителей столицы.