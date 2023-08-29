Политолог не исключил сюрпризов после переговоров Путина и Эрдогана Политолог Дюрре: встреча Путина и Эрдогана закончится экономическим сюрпризом

Фото: kremlin

Президент России Владимир Путин и Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Переговоры президента России Владимира Путина с его турецким коллегой Реджепом Эрдоганом в Сочи могут закончиться сюрпризом, рассказал NEWS.ru политолог Икбаль Дюрре. По его словам, Эрдоган не станет делать громких политических заявлений, а сделает акцент на экономическом сотрудничестве Москвы и Анкары.

Сюрпризы могут быть связаны с платежной системой, так как российским туристам в Турции, а также турецкие бизнесмены в РФ сложно пользоваться банковскими картами и прочими услугами. Эрдоган может гарантировать, что Анкара не введет санкции против Москвы ни при каких обстоятельствах. Думаю, что сюрпризы будут экономического толка, — добавил Дюрре.

Он подчеркнул, что сюрприз «в плохом смысле» в отношениях двух стран уже был — передача Киеву командиров батальона «Азов» (запрещенная в России террористическая организация).

По мнению Дюрре, главной темой переговоров Путина иЭрдоганом в Сочи станет возвращение РФ в зерновую сделку. Собеседник отметил, что по итогам беседы с Путиным Эрдоган, скорее всего, начнет плотнее работать с западными партнерами, чтобы те обеспечили выполнение российской части зерновой инициативы.

Переговоры Путина и Эрдогана состоятся 4 сентября в Сочи, сообщил телеканал Habertürk со ссылкой на источники. Агентство Bloomberg ранее сообщало, что лидеры стран могут встретиться 8 сентября, однако в администрации Эрдогана эту информацию комментировать не стали.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что встреча Путина и Эрдогана пройдет в скором времени. По его словам, информация о точной дате переговоров пока не публикуется, так как Кремль придерживается достигнутых с Турцией договоренностей. При этом Песков подчеркнул, что подготовка к встрече ведется плотно.

По словам представителя Кремля, Россия и Турция пока не договорились о возобновлении зерновой сделки. Стороны проводят переговоры в разных форматах. Песков добавил, что сделка не будет возобновлена до тех пор, пока требования российской стороны не будут удовлетворены в полной мере.