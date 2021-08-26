Политолог назвал жёсткой меру со штрафами для неработающих белорусов

Возможное введение штрафов для неработающих граждан Белоруссии является жёсткой мерой, которая не может быть внедрена в государстве, считающим себя демократичным. Об этом «Экономике сегодня» сообщил политолог-международник Владислав Мальцев.

Такая позиция президента Белоруссии Александра Лукашенко и самих белорусов, конечно, немного странная, но имеет место, — отметил эксперт.

В Белоруссии уже были прецеденты, когда принимались импульсивные, неординарные и жёсткие решения, и это предложение является подтверждением этого факта, считает политолог.

Однако власти страны должны понимать, что есть разные причины, по которым люди не работают. Например, болезнь, самообеспечение, есть домохозяйки. В целом это дело каждого человека, работать или нет. Главное, чтобы это не касалось воровства. Подобная инициатива не самая лучшая идея для государства, которое считает себя демократичным, резюмировал Мальцев.

Ранее была названа страна с самым высоким уровнем безработицы в мире. Больше всего неработающих людей в мире проживает в ЮАР.