Политолог назвал вероятные сроки начала гражданской войны в США Политолог Лидовской: гражданская война в США может начаться после выборов

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Гражданская война в США может начаться после выборов президента США в ноябре 2024-го, рассказал NEWS.ru гендиректор Латиноамериканского центра имени Уго Чавеса Егор Лидовской. Он предположил, что причиной конфликта станет отказ проигравшей стороны признать победу оппонентов.

Речь о развале США может пойти после выборов президента страны в ноябре 2024-го. Скорее всего, конечно, основными конкурентами станут Байден и Трамп. И вот когда одна из сторон проиграет, вот тогда можно ожидать вооруженный конфликт или внутреннюю гражданскую войну, когда стороны не признают победу друг друга, это более реальный вариант, — добавил Лидовской.

В беседе с NEWS.ru он подчеркнул, что кровопролитие в Техасе из-за миграционного кризиса на границе с Мексикой исключено. По его словам, данный конфликт используется экс-президентом США Дональдом Трампом и его сторонниками для давления на нынешнего руководителя страны Джо Байдена.

Ранее сообщалось, что нацгвардия взяла под контроль участок границы между США и Мексикой. Доступ сотрудников пограничной службы при этом был заблокирован. Нацгвардейцы из Техаса, выставленные губернатором Грегом Эбботом, взяли под контроль парк Шелби в Игл-Пасс. Он использовался федеральными пограничниками для временного содержания мигрантов перед их транспортировкой для последующей обработки.