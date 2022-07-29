Политолог назвал условия разрыва Белоруссией дипотношений с Великобританией Политолог Дзермант не исключил разрыва Белоруссией дипотношений с Великобританией

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко

Белоруссия может разорвать дипломатические отношения с Великобританией в случае военной провокации Лондона, препятствования передвижению некоторых категорий грузов республики или на фоне «спецслужбистского сценария» с финансированием госпереворота и терроризма в стране, заявил NEWS.ru политолог Алексей Дзермант. Таким образом он прокомментировал решение Минска отозвать посла в Лондоне и понизить уровень дипотношений с Королевством.

Собеседник подчеркнул, что разрыв с Лондоном — крайняя мера — но из-за агрессивного поведения островного государства в регионе, в том числе на Украине, «ничего исключать нельзя».

Военная провокация [Великобритании], задержка определенных грузов белорусских, препятствование передвижению белорусских грузов, спецслужбистский сюжет — поддержка заговора, госпереворота или терроризма в Белоруссии. Британцы очень агрессивно ведут себя в нашем регионе, на Украине. Разрыва дипотношений исключать нельзя. Отзыв посла и понижение уровня отношений — предупреждение от Минска — пойдете дальше, будет и разрыв, — добавил Дзермант.

Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз 29 июля заявил, что республика отзывает своего посла в Великобритании в связи с рядом недружественных шагов Лондона. По его словам, которые приводит РИА Новости, полноценное дипприсутствие будет восстановлено после появления в британском правительстве «ответственных политиков».

Ранее власти Великобритании ввели новые санкции в отношении Белоруссии, сообщив, что белорусский президент Александр Лукашенко оказывает содействие российской спецоперации на Украине. Сообщалось, что официальный Лондон намерен запретить импорт из Белоруссии железа и стали. Также будет вводиться ограничение на экспорт в Минск товаров класса люкс, например на британские произведения искусства и дизайнерские сумки.