Политолог назвал три причины покушения на Дугина Политолог Марков: покушение на Дугина совершили из-за его политических взглядов

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Александр Дугин

Смерть журналистки Дарьи Дугиной (Платоновой) является покушением на ее отца Александра, уверен политолог Сергей Марков. В беседе с NEWS.ru он заявил, что в этой машине должен был ехать именно философ, однако за несколько минут до отъезда пересел в другой автомобиль. Основным подозреваемым Марков считает украинские спецслужбы.

Понятно, что главный подозреваемый — украинские спецслужбы, так как Дугин — философ СВО последнее время. Это покушение не на Дарью Платонову, а на Дугина, наиболее вероятно. Он должен был ехать в этой машине и пересел на несколько минут до этого, — сказал Марков.

Более того, по словам эксперта, философ является радикальным сторонником военной операции России на Украине. В связи с этим версия о причастности спецслужб кажется Маркову вполне реальной.

Им надо накануне 24 августа — Дня независимости — надо какую-то перемогу устроить. Наступление делать не могут, организуют серию терактов, — сказал политолог.

Политолог отметил, что Telegram-канал философа практически полностью посвящен операции России на Украине, фестиваль «Традиции» — создан им, и там он каждый день выступал с речами, посвященными СВО. По мнению Маркова, Дугин мог перейти дорогу общественным людям или обладал «какой-то чувствительной информацией», которую хотел донести.

Кроме того, по словам Маркова, Дугин является «протурецким» человеком. Политолог подчеркунл, что некоторые турецкие генералы буквально «молятся» за него.

Дугин еще протурецкий человек. И он, так сказать...Турецкие генералы некоторые молятся на него, он также выступал за Азербайджан... Армянский след тоже может быть, — предположил Марков.

В то же время, по мнению политолога, Дугина была не просто дочерью философа. Она также активно занималась общественно-политической деятельностью, недавно была в Мариуполе, давала интервью, объяснил Марков.

Могли быть и личные вещи, личные отношения, лично-политические отношения [против Дарьи Дугиной], борьба каких-то проектов. Она сама занимала активную общественно-политическую позицию. Она испытывала глубочайшую личную ненависть к бандеровщине. Это проявлялось во всех ее выступлениях, — напомнил эксперт.

Дугина погибла накануне вечером в Одинцовском городском округе, когда ехала на своем автомобиле Toyota Land Cruiser. На полном ходу движения машины сработало взрывное устройство, затем произошло возгорание. Автомобиль моментально охватило пламя, он вылетел с трассы и врезался в придорожную постройку. По факту случившегося СК возбудил уголовное дело.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин указал на виновников смерти политолога. Он обвинил в этом украинскую стороны и назвал причастных к гибели Дугиной террористами. Он выразил семье погибшей свои соболезнования и назвал журналистку «настоящей русской девушкой».