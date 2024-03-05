Политолог назвал сходство США и распадающейся Римской империи Политолог Лидовский: в Римской империи население замещалось мигрантами

Фото: Rachel Ceretto/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Мигранты в США

Одна из причин развала Римской империи — невозможность нормального управления на местах, заявил NEWS.ru гендиректор Латиноамериканского культурного центра имени Уго Чавеса Егор Лидовской. По его словам, Рим погряз в мелких интригах, в идее величия, в пирах, а население замещалось мигрантами, что напоминает происходящее с США.

США, которых мы знали, уходят. Можно провести параллели с Римской империей. Все получилось так, что система перестала функционировать как единое центральное правительство. Говоря современным языком, Римская империя превратилась в группки олигархов. Рим не мог контролировать ситуацию на местах, а население замещалось. Здесь происходит то же самое. Это типичный процесс для разрушающихся империй, — заявил Лидовский.

До этого спикер палаты представителей Конгресса США республиканец Майк Джонсон призвал президента США Джо Байдена издать указ для урегулирования созданного им самим кризиса на американо-мексиканской границе. Байден выступил с ложным утверждением о том, что для принятия соответствующего законопроекта требуется одобрение конгресса, подчеркнул он.

Бывший президент США Дональд Трамп тем временем заявил, что «США умирают» из-за ситуации с мигрантами на границе. По словам республиканца, никогда раньше страна не оказывалась в таком положении, при этом дальше ситуация станет только хуже, нужно ожидать катастрофы.