Политолог назвал причину провала референдума о сохранении СССР

Большинство жителей РСФСР, которые голосовали 17 марта 1991 года на всесоюзном референдуме за сохранение Советского Союза, не понимали последствий своего выбора. При этом провал голосования связан с поддержкой народом Бориса Ельцина. Об этом Lenta.ru рассказал политолог, доцент философского факультета Московского государственного университета Борис Межуев.

Жители РСФСР голосовали за Союз и вместе с тем на том же референдуме создавали параллельную структуру власти в лице президента РСФСР, то ли не понимая, что одно действие противоречит другому, то ли просто не желая понимать реалии, — отметил эксперт.

По его словам, в 1991 году Ельцин поддержал Латвию, Литву и Эстонию в их стремлении к независимости от СССР. Несмотря на это, люди голосовали за сохранение Советского Союза и при этом активно поддерживали Ельцина.

Кроме того, основной целью некоторых участников Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП) являлась замена непопулярного Михаила Горбачёва на набирающего популярность Бориса Ельцина на посту президента СССР. Всё это делалось с целью сохранения государства, сообщил специалист.

Но инерция событий была такова, что Ельцин просто не мог согласиться с таким вариантом без утраты поддержки демократической интеллигенции и российской номенклатуры, — резюмировал Межуев.

17 марта 1991 года состоялся референдум о сохранении СССР. Вопрос референдума был сформулирован следующим образом: «Считаете ли Вы необходимым сохранение Союза Советских Социалистических Республик как обновлённой федерации равноправных суверенных республик, в которой будут в полной мере гарантироваться права и свободы человека любой национальности?» В референдуме, в соответствии с официальными результатами, приняло участие 148 574 606 человек, или 80,03 % от общего числа избирателей, из них 113 512 812 человек (76,43 %) ответили на вопрос утвердительно, 32 303 977 (21,7 %) — отрицательно.

Ранее учитель нынешнего главы Счётной палаты Алексея Кудрина и бывший помощник президента СССР Михаила Горбачёва по экономике Олег Ожерельев заявил, что главной причиной развала СССР стала продовольственная проблема.