Политолог назвал отставку липецкого сенатора концом его карьеры

https://static.news.ru/photo/fa0bc252-cf78-11eb-b570-96000091f725_660.jpg Олег Королев Фото: kremlin.ru

Досрочное сложение полномочий члена Совета Федерации от Липецкой области Олега Королёва после скандального ДТП, вероятно, станет концом его политической карьеры. Об этом NEWS.ru заявил политолог и президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.

Он напомнил, что в последние годы работы липецким губернатором политик «выглядел эксцентрично».

Не нашлось никого, кто был бы заинтересован в продлении его карьеры. Появление повода (Аварии. — NEWS.ru.) показало, что за него не держатся ни федералы, ни новая областная администрация, — подчеркнул он.

По словам эксперта, «не похоже», что Королёв сам принял решение об отставке.

Накануне стало известно, что Королёв подал заявление о сложении полномочий по состоянию здоровья.

В середине мая в соцсетях появилось видео, на котором по улицам Липецка ехал автомобиль Lexus со спущенными колёсами. При этом машина виляла из стороны в сторону, сбивала дорожные знаки и едва не стала причиной аварий.

Журналисты писали, что за рулём был Королёв, который вёл машину пьяным. Пользователи Сети сообщали, что после того как сенатора остановили сотрудники полиции, он отказался проходить медосвидетельствование и уснул в салоне автомобиля.

Сам Королёв обвинения в пьяной езде отверг. По его словам, он не употребляет алкоголь по состоянию здоровья, а инцидент объяснил приступом мерцательной аритмии. Сенатор заявил, что сам обратился к полицейским за помощью и попросил отвезти его