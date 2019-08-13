Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Часть сотрудников радиостанции «Говорит Москва», которые работали с Сергеем Доренко, создают собственный проект на базе двух Telegram-каналов: «Подъём!» (бывший канал «Говорит Москва») и «Расстрига» (канал погибшего журналиста). С этой целью они покинули коллектив станции.

По словам журналистов, они хотят продолжить работать по принципам Доренко, а также не могу продолжать свою деятельность на радиостанции ввиду смены руководства. Речь идёт о новом главном редакторе СМИ Романе...