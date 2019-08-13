Политолог, публицист и гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин в комментарии для News.ru назвал «обезьянничеством» решение президента Украины Владимира Зеленского упростить получение украинского гражданства для ряда россиян.
По мнению эксперта, этот шаг был сделан в ответ на российскую инициативу.
Это называется: «Смотрите, пацаны, как я могу»! Что-то из этого разряда. Это никаких последствий иметь не будет кроме того, что пара-тройка россиян получит украинское гражданство по своим каким-то причинам и будут распиарены украинскими СМИ как массовое явление. Но массового явления не будет, — считает Мухин.
Он уточнил, что решение было принято как противодействие упрощения получения гражданства РФ в Донецке.
Это просто их «ответ Чемберлену», — заключил политолог.
Ранее News.ru писал, что Зеленский поручил правительству подготовить законопроект об упрощённом порядке предоставления украинского гражданства россиянам. Такую меру предполагается использовать в отношении тех, кто на родине подвергся «преследованиям по политическим убеждениям».