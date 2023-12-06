Политический обозреватель «Царьграда» Андрей Перла заявил, что партия «Новые люди» представляет собой «витринную либеральную оппозицию». Так он отреагировал на предложение вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова от фракции «Новые люди» подготовить законопроект об оскорблении чувств женщин. По словам политолога, эту партию поддерживают только около 5% избирателей.
Витринная либеральная оппозиция, которую зримо поддерживает от силы 5% избирателей. <...> Другое дело, что в нынешней ситуации не худо бы спросить себя: а зачем нужна такая витрина, кто в нее должен смотреть? — высказался Перла.
Политолог подчеркнул, что это похоже на попытку показать, что в России тоже есть либералы. Обозреватель уверен, что в нынешней ситуации «это нелепо». По его словам, партия пытается «мириться с Западом». Сам Перла уверен, что сейчас нет смысла налаживать отношения с иностранными коллегами.
Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ранее заявил, что инициативу о запрете оскорблять чувства женщин партия «Новые люди» начала готовить в ответ на ряд заявлений российских чиновников в рамках кампании против абортов. Тогда представители власти негативно высказывались о женщинах, которые не готовы рожать детей. Даванков подчеркнул, что чаще всего оскорбительные комментарии звучат именно от мужчин.