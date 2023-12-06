Политолог назвал «Новых людей» «витринной либеральной оппозицией» Политолог Перла: «Новые люди» представляют собой «витринную оппозицию»

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Заместитель председателя Госдумы, первый заместитель руководителя фракции «Новые люди» Владислав Даванков

Политический обозреватель «Царьграда» Андрей Перла заявил, что партия «Новые люди» представляет собой «витринную либеральную оппозицию». Так он отреагировал на предложение вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова от фракции «Новые люди» подготовить законопроект об оскорблении чувств женщин. По словам политолога, эту партию поддерживают только около 5% избирателей.

Витринная либеральная оппозиция, которую зримо поддерживает от силы 5% избирателей. <...> Другое дело, что в нынешней ситуации не худо бы спросить себя: а зачем нужна такая витрина, кто в нее должен смотреть? — высказался Перла.

Политолог подчеркнул, что это похоже на попытку показать, что в России тоже есть либералы. Обозреватель уверен, что в нынешней ситуации «это нелепо». По его словам, партия пытается «мириться с Западом». Сам Перла уверен, что сейчас нет смысла налаживать отношения с иностранными коллегами.

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ранее заявил, что инициативу о запрете оскорблять чувства женщин партия «Новые люди» начала готовить в ответ на ряд заявлений российских чиновников в рамках кампании против абортов. Тогда представители власти негативно высказывались о женщинах, которые не готовы рожать детей. Даванков подчеркнул, что чаще всего оскорбительные комментарии звучат именно от мужчин.