Политолог назвал недостатки локдауна

Нерабочие дни приведут к потерям денег в бизнесе, рассказал изданию Pravda.Ru политолог, советник лидера ЛДПР Алексей Бычков. А также они могут спровоцировать ещё более серьёзную вспышку заболеваемости коронавирусом. Он полагает, что решения властей должны быть обдуманными.

Первая сторона — экономический аспект: уже подсчитано, что этот ненормированный период каникул приведёт к финансовым потерям бизнеса на 60 млрд. Правительство сказало, что будет компенсировать бизнесу определённые потери, но всё равно не все сферы бизнеса, особенно среднего и малого, смогут охватить эти выплаты, — сказал Бычков.

Вторым аспектом он назвал ещё большую вспышку заболеваемости, которая возможна из-за поездок по стране — многие люди собрались на юг. Бычков считает, что решения нужно обдумывать, а не принимать резко. Хотя в любом случае правительству виднее, заключил он.

Ранее предприниматель Александр Любосердов назвал локдаун убийственным для бизнеса. Он подчеркнул, что ограничения Роспотребнадзора вынуждают предпринимателей уходить «в тень».

Тем временем в России снова обновился максимум смертей от COVID-19. За 26 октября скончались 1123 человека. Всего с начала пандемии жертвами инфекции стали 233 898 россиян.