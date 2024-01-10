Политолог раскрыл следующую цель США в Латинской Америке Политолог Лидовский: США хотят свергнуть президента Никарагуа Ортегу

Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Даниэль Ортега

США хотят свергнуть президента Никарагуа Даниэля Ортегу, такое мнение высказал в комментарии NEWS.ru гендиректор Латиноамериканского центра имени Уго Чавеса Егор Лидовской. По его словам, Никарагуа — единственная страна в регионе, где перекрыт наркотрафик.

Благодаря политике Даниэля Ортеги, страна закрыта для наркотрафика. Эту страну США считают одной из главных проблем, так как она занимает территорию от океана до океана, наркотрафик не может просочиться по суше. Именно поэтому США хотят свергнуть Ортегу, — заявил Лидовский.

По его словам, власть наркокартелей сильна в Мексике, Колумбии и Центральной Америке — Гватемале, Гондурасе, Панаме, Сальвадоре и т.д. Там идет практически открытая война между картелями и официальной властью, иногда она затихает.

Везде, где есть наркокартели, существует вероятность «взрыва», — заявил Лидовский.

Ранее Ортега разрешил временное присутствие в стране военных из России и других стран в гуманитарных целях. Кроме того, в списке военные из США, Мексики, Венесуэлы и Кубы.

В свою очередь гендиректор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов заявил, что власти Никарагуа разрешили временное присутствие в стране российских войск, пусть и в гуманитарных целях, так как думают о суверенитете своего государства. Эксперт считает, что для обладания независимостью всем странам Американского континента, кроме США, необходимо ядерное оружие или поддержка сильного партнёра.