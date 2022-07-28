Политолог назвал грабежом заморозку российской недвижимости в Черногории Политолог Наумов: заморозка российской недвижимости в Черногории — беспредел и грабеж

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заморозка недвижимости российских граждан в Черногории является грабежом и правовым беспределом, сравнимым с рейдерством, считает политолог Сергей Наумов. По его мнению, россиянам давно пора начать возвращать капиталы на родину, пишет Live 24. Эксперт также предрек катастрофу туристическому бизнесу Европы.

Вот вам истинное отношение к русским, демократия и защита прав собственности. Правовой беспредел и грабеж. Потери от отсутствия российских туристов решили компенсировать рейдерским захватом домов. Президент давно говорил — возвращайте капиталы в Россию, — отметил эксперт.

В прошлом, 2021 году российские граждане и компании инвестировали в экономику Черногории свыше €129 млн, в том числе €49,46 млн было вложено в недвижимость.

Наумов предположил, что инициативы о лишении граждан России виз или о заморозке собственности появляются на Западе из-за недовольства санкциями, которые бьют по простым жителям Европы. Власти Черногории игнорируют митинги против антироссийских санкций, не прислушиваются к населению, из-за чего их туристический бизнес ждет катастрофа, убежден политолог.

Правительство Черногории приняло решение о заморозке недвижимости, которая принадлежит гражданам России, ради соблюдения режима санкций, введённых из-за спецоперации на Украине. Документ, подтверждающий решение властей, был опубликован на сайте правительства республики. Также стало известно, что политика властей Черногории в отношении Москвы лишила страну российских туристов.