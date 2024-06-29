Политолог объяснил, как «убрать» Байдена из Белого дома Политолог Марков: заменить Байдена юридически возможно

Фото: VANNICELLI/GRILLOTTI/Global Look Press

Джо Байден

Заменить президента США Джо Байдена юридически возможно, считает политолог Сергей Марков. По словам аналитика, для этого необходимо личное согласие американского лидера. В своем Telegram-канале эксперт назвал и другие обязательные условия, в числе которых — согласие членов Демократической партии по новой кандидатуре на пост главы государства.

Необходимо согласие всех ведущих сторон. Пока его нет. Необходимо согласие по новой кандидатуре. Его нет. Окончательное решение должно быть принято на съезде партий в середине августа, — написал Марков.

Такой комментарий политолог дал по результатам дебатов Байдена с экс-президентом США Дональдом Трампом. Глава государства подвергся критике СМИ по итогам выступления перед избирателями.

Эксперты считают, что президент США опозорился на дебатах с Трампом. Момент конфуза Байдена попал на видео. Американский лидер запинался, хрипел, а также очень тихо отвечал на вопросы. Также Байден стоял с приоткрытым ртом. Позор политика привлек внимание мировых СМИ. Так, The Wall Street Journal счел минувшую ночь катастрофой для Байдена.

Первая леди США Джилл Байден после дебатов похвалила супруга, сказав, что он проделал хорошую работу и ответил на все вопросы. Также Джилл Байден устроила перформанс, задав толпе вопрос, что делал Трамп на дебатах. Не дождавшись ответа она прокричала — «лгал».