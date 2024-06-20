Политолог Марков рассказал, почему боец Монсон решил принять ислам Политолог Марков: боец Монсон хочет лучше интегрироваться с жителями Башкирии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Джефф Монсон

Политолог Сергей Марков в разговоре с NEWS.ru заявил, что боец ММА Джефф Монсон принял ислам, чтобы лучше интегрироваться с жителями Башкирии, так как является депутатом местного парламента. Эксперт отметил, что положительно отнесся к решению спортсмена сменить религию.

Я положительно отношусь к тому, что Джефф Монсон решил сменить религию. Сейчас он начал новую жизнь, достаточно динамичную. Он ведь является депутатом в Башкортостане, где большинство граждан — мусульмане. Наверное, чтобы больше интегрироваться он и принял такое решение, — рассказал Марков.

Политолог уточнил, что Монсон перед объявлением о решении принять ислам произнес длинную речь, посвященную вопросам Палестины. Он предположил, что данный конфликт сильно задевает спортсмена. По его словам, ситуация вокруг Палестины оказывает большой эффект на людей во многих странах. Он напомнил, что в европейских городах сейчас висят палестинские флаги, там активно выступают против политики президента США Джо Байдена.

И душа Монсона, я думаю, тоже оказалась захвачена этой трагедией. Монсон — позитивный человек, мы хорошо с ним общаемся. Хотя наше общение, скажу честно, больше посвящено вопросам спорта, фитнеса, наращивания мышечной массы, — заключил Марков.

Монсон ранее заявил, что Башкирия лучше подходит для жизни с семьей, чем подмосковный Красногорск. Он добавил, что в Башкирии живет 1 млн 300 тысяч человек, но они распределены по большой территории, а не сконцентрированы в одном месте.