Политолог Кашин заявил о возможности крупных боев на севере Украины

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Расширение зоны боевых действий за Херсон возможно, однако крупных боев можно ожидать и на других направлениях, например, на севере Украины, рассказал RTVI старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) Василий Кашин. По его словам, Херсонское направление является крайне важным стратегически, поскольку это подходы к Крыму.

Также Херсон — это плацдарм для движения дальше к Николаеву и Одессе, добавил эксперт, отметив, что это важный пункт и украинская сторона пыталась его неоднократно захватить.

Я думаю, что мы можем уверенно говорить о том, что мы увидим динамику на каких-то совсем других участках фронта, может быть где-то на севере. Не обязательно, что крупные события будут происходить именно в районе Херсона, хотя и там ожидается интенсификация боевых действий, — сказал Кашин.

Ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что украинские войска перешли в наступление в направлении Новая Каменка — Берислав. Он подчеркнул, что пока все атаки ВСУ удается отразить.

19 октября в Херсонской области началась эвакуация граждан из-за угрозы масштабных обстрелов жилых районов украинскими военнослужащими.

Президент России Владимир Путин на заседании Совбеза 19 октября заявил о введении военного положения в Херсонской и Запорожской областях, ЛНР и ДНР. Глава государства напомнил, что до вступления четырех регионов в состав страны там уже действовал режим военного положения. Путин подчеркнул, что теперь данный режим необходимо оформить в рамках российского законодательства.