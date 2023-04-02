Политолог заявил, что на встречу с Татарским мог приехать Пригожин Политолог Долгов: была вероятность, что на встречу с Татарским в Петербурге приедет Пригожин

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Евгений Пригожин

На творческую встречу в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге, где сегодня произошел взрыв, мог приехать бизнесмен Евгений Пригожин, сообщил политолог Константин Долгов в своем Telegram-канале. Взрыв убил военкора Владлена Татарского и ранил более 20 человек.

По имеющейся у меня информации, была вероятность, что на встречу мог заехать Евгений Пригожин, — написал Долгов.

По разным оценкам мощность взрыва составила от 100 до 450 граммов в тротиловом эквиваленте. По одной из версий, взрывное устройство было установлено в статуэтку, которую передала военкору его поклонница.

На место взрыва была направлена группа сотрудников главного управления уголовного розыска МВД. Известно, что дело по факту взрыва возбудило главное следственное управление СКР. Разбирательство ведется по статье «Убийство двух и более лиц, или убийство с рядом отягчающих обстоятельств».

Момент самого взрыва попал на видео. На записи видно, как выбивает все стекла в помещении на первом этаже.