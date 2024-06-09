Политолог дал прогноз по выборам в Европе Марков: правые в Европе улучшат результаты

Фото: europarl.europa.eu

По прогнозам большинство в Европарламенте получит та же правоцентристская коалиция, заявил в своем Telegram-канале политолог Сергей Марков. Он добавил, что несистемные правые улучшат свои результаты о эти несистемные правые становятся «все более системнее» и привел в пример поведение главы партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, которая, по его словам, «стала полностью за войну против России».

Несистемные правые улучшат свои результаты. Но эти несистемные правые становятся все более системнее. В частности, мощное Национальное Объединение во Франции во главе с Марин Ле Пен перешло на проамериканскую и антироссийскую позицию. Главная группа правых ИД - Идентичность и Демократия раскололась. Из неё по инициативе Марин Ле Пен исключена другая мощная партия - Алетернатива для Германии, — написал он.

Накануне Марков отметил, что Марин Ле Пен окончательно сделала выбор в пользу США и НАТО. На этих условиях она надеется, что США — НАТО — ЕС — глобальная олигархия позволят ей победить на выборах и стать президентом Франции в 2027 году.

До этого стало известно, что немецкого политика Ольгу Петерсен вынудили покинуть ФРГ из-за участия в экспертизе по голосованию на президентских выборах в России. Член СПЧ, председатель ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Александр Брод заявил, что гамбургское отделение партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) возбудило дело об исключении Петерсен из партии, также ее исключили из парламентской группы фракции. В итоге немецкий депутат обосновалась в РФ. В последние годы она часто появлялась на российских телевизионных шоу и поддерживала политику президента РФ Владимира Путина.