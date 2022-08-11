Политолог Бовт: Запад может ограничить выдачу виз россиянам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заграничный паспорт гражданина Российской Федерации

Запад может ограничить россиянам выдачу шенгенских виз из-за недавнего призыва президента Украины Владимира Зеленского о запрете российским гражданам путешествовать по Европе, заявил политолог и журналист Георгий Бовт в эфире радио «КП». Однако он убежден, что запрет введут лишь с некоторыми ограничениями.

Это вероятный вариант. Решение смогут оформить, например, таким образом, чтобы не аннулировать уже действующие визы, или исключить из него тех, кто уже на Западе находится, а тем, кто будет пытаться продлить визы, предложат подать на политическое убежище, — отметил он.

Политолог считает, что запрет вполне может распространиться на туристические визы. Тогда как гуманитарные соображения (воссоединение семей, посещение родственников) скорее всего останутся.

По словам Бовта, не стоит преувеличивать турпоток из России в западном направлении. Его объемы снизила пандемия коронавируса, плюс он не может быть заменен другим.

Некоторые наши телеканалы радостно рапортовали о том, что, например, Греция «загибается без российских туристов». На самом же деле в этой стране сейчас туристический бум, бьющий рекорды допандемийных лет: в Грецию поехали немцы, англичане, - отмечает собеседник.

Сейчас обе стороны (Европа и Россия), по мнению журналиста, идут на сознательные потери. У российских туристов нет международных банковских карт, а в Россию запрещен ввоз наличных долларов и евро. Поэтому российских туристов, которые едут на Запад, сейчас очень мало.

Ранее министр иностранных дел Чехии Ян Липавский вслед за Прибалтикой поддержал запрет выдачи шенгенских виз россиянам из-за событий на Украине. По его словам, Чехия стала одной из первых стран ЕС, приостановивших выдачу виз россиянам. После этого республика распространила запрет и на граждан Белоруссии.