Политолог Адилова: успех в спецоперации улучшит отношение Запада к РФ

Фото Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Когда Россия закрепит свои военные успехи и начнёт транслировать правду о спецоперации, западные страны изменят своё отношение к РФ в лучшую сторону, считает политолог Людмила Адилова. Она напомнила, что сейчас «ультрагеббельсовская пропаганда» Зеленского распространяет лживую информацию о зверствах российских военнослужащих, пишет Pravda.Ru.

Многие страны, которые были в нашем фарватере, вынуждены были пойти на предательство России в сложный для нас период. Потом они увидят наши победы. Тогда они переосмыслят своё отношение, и Россия вновь будет писать историю, — предсказала Адилова.

Она возмутилась тому, что на Западе решили отказаться от российской культуры, и назвала происходящее ужасным. По мнению политолога, российские военные победы сформируют положительную повестку дня вместо текущей негативной. К тому же, отметила Адилова, на Западе скоро начнут ощущать нехватку воды, продуктов и энергии. Это может натолкнуть европейцев на мысль о значимости России, резюмировала политолог.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страны Запада создали новое геополитическое оружие под названием «русофобия». По его словам, именно Запад довёл Украину до военного столкновения с РФ. Также глава государства напомнил о поощрении Западом террористов на Кавказе.