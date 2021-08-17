Политик заявил о пугающих своей глупостью тезисах Киева по Крыму

Заявления украинских политиков по Крыму не стоят внимания России. Кроме того, они чаще всего абсурдны и пугают своей глупостью. Об этом «Экономике сегодня» рассказал председатель комиссии по законодательству и государственному строительству Общественной палаты города Севастополя Олег Гасанов.

Сложно комментировать высказывания с явными признаками психического заболевания, которые выражаются в проявлении ксенофобии по отношению к гражданам, проживающим на территории Севастополя и Крыма, — отмечает политик.

Что же касаемо заявлений о переселении из Крыма людей, которые поддерживают Россию, и запуске крокодилов в местные воды, то подобная линия граничит с политикой тоталитарной власти времён фашистской Германии и вообще за гранью реальности. Это национализм в чистом виде, считает Гасанов.

По мнению крымского политика, Киев должен успокоиться и лучше следить за своими оставшимися территориями, ведь страна всеми силами как будто бы идёт к потере своей государственности. А вот Россия из Крыма уходить не собирается и, если потребуется, русский народ будет его защищать.

Ранее вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков заявил, что саммит «Крымская платформа», который украинские власти собираются провести 23 августа, представляет собой акт дипломатической агрессии.