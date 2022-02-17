Политик Вихарева назвала возможную причину допроса профессора Соловья в СК

Оппозиционный политик Эльвира Вихарева предположила, что обыск и допрос бывшего профессора МГИМО Валерия Соловья мог быть связан со стримом на её канале. Как рассказала она «Эху Москвы», политолог довольно часто выступает у неё на платформе с колкими комментариями.

Разные источники сливают то, что это может быть как-то связано с моим каналом. Это действительно не исключено, он довольно часто выступает на моей платформе в качестве спикера, аналитика. Это как-то может быть связано с его комментариями, довольно колкими для политики властей, — сказала она.

Вихарева также добавила, что возле её дома уже третьи сутки дежурят «воронки», а накануне, по словам соседей, про неё расспрашивали сотрудники СК.

Соловей был задержан 16 февраля. Одновременно с ним был также задержан и его сын Павел, а в их квартире провели обыски.

По сообщениям СМИ, поводом могли стать публикации в анонимном Telegram-канале «Генерал СВР», администрируемом с Украины. В ходе обысков были изъяты средства связи и книги на украинском языке.

При этом жена Валерия Соловья Светлана рассказала NEWS.ru, что её муж Валерий Соловей и сын Павел были задержаны для допроса как свидетели по уголовному делу. Она рассказала, что силовики нагрянули в 07:30 утра, а при обыске забрали технику, в том числе роутер.